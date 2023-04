Tatort Rems-Murr-Kreis: Polizei nimmt mutmaßliche Diebesbande fest

Polizisten haben am Dienstag (04.04.) drei Männer in Möglingen festgenommen. Den Tatverdächtigen im Alter von 22, 28 und 31 Jahren wird Bandendiebstahl vorgeworfen. Die Tatorte: Der Rems-Murr-Kreis, Stuttgart und der Landkreis Ludwigsburg.

Polizei nennt 24 Taten: Diebesgut soll in Rumänien verkauft worden sein

Laut Polizei sollen die Männer seit März 2022 in 24 Fällen auf Baustellen eingebrochen sein, sowie Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter gestohlen haben. Das Diebesgut sollen sie in Rumänien weiterverkauft haben.

Ermittler durchsuchten am Dienstag zwei Wohnungen in Möglingen. "Im Zuge der Durchsuchungen stellten die Beamten umfangreiche Beweismittel sicher, die nun ausgewertet werden müssen", so die Polizei. "Der Gesamtschaden liegt derzeitigen Schätzungen zufolge bei mehreren Zehntausend Euro."

Tatverdächtige in Haft: Ermittlungen dauern an

Noch am Dienstag wurden die Haftbefehle gegen die drei rumänischen Staatsangehörigen in Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.