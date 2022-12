Tote in Schorndorf, Schwerverletzter in Fellbach: Neue Details zum Motiv

Zum Familiendrama am Mittwoch (21.12.) in Schorndorf sind weitere Details bekannt geworden, die aber von offizieller Seite noch nicht bestätigt sind. Offenbar ist eine Erbschaftsstreitigkeit der Hintergrund für das Drama. Unbestätigten Informationen aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen zufolge waren der 57-Jährige, der lebensgefährlich verletzt in eine Klinik eingeliefert worden war, und die getötete 48-Jährige ein Paar. Der zweite Tote, ein 60-Jähriger, ist ein Bruder - von wem genau, ist offen. Es handelt sich offenbar nicht um eine Beziehungstat, vielmehr hat wohl eine Auseinandersetzung um Geld zu dem letztlich tödlichen Drama geführt.

Mann und Frau tot in Gebäude gefunden

Nach dem Großeinsatz am Mittwoch (21.12.), bei dem zwei Tote in Schorndorf und ein lebensgefährlich Verletzter in Fellbach gefunden wurden, hatte die Polizei zuletzt am Mittwochabend eine Pressemitteilung herausgegeben. Voraussichtlich wird diesen Donnerstag, 22.12., im Lauf des Tages eine weitere Mitteilung folgen. Den Hut hat letztlich die Staatsanwaltschaft auf: Sie entscheidet, welche Informationen an die Öffentlichkeit gelangen und welche man aus ermittlungstaktischen Gründen unter Verschluss hält.

Rückblick: Die Polizei fand am Mittwochvormittag einen 60 Jahre alten Mann und eine 48 Jahre alte Frau, die tot in einem Gebäude in der Lederstraße in Schorndorf lagen. Daneben fanden die Ermittler eine Waffe. Im Zuge des eingeleiteten Großeinsatzes wurde später ein weiterer Mann (57) schwer verletzt in einem Gebäude in Fellbach gefunden.

Was laut Polizei passiert sein könnte

Am Mittwochabend gaben Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nur an, dass die drei Personen in einem verwandtschaftlichen Verhältnis standen. Die Polizei geht davon aus, dass der 60 Jahre alte Mann erst auf seine Familienangehörigen schoss und die Waffe dann gegen sich selbst richtete.

Hinweise auf weitere Täter und Opfer gibt es nicht

Alle drei Beteiligten haben laut Polizei die türkische Staatsangehörigkeit. Der 57-Jährige wurde am Mittwoch mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Hinweise auf weitere Täter oder Opfer gibt es laut Polizei nicht.

Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Weder zum konkreten Motiv, noch zum genauen Ablauf der Taten machte die Polizei bislang nähere Angaben. Auch ob der 57-Jährige sich mittlerweile außer Lebensgefahr befindet, ist nicht bekannt.

SEK im Einsatz: Großaufgebot im Rems-Murr-Kreis

Die Polizei war am Mittwoch mit einem Großaufgebot in Schorndorf und anderen Teilen des Kreises präsent. Darunter auch in Waiblingen. Zeitweise waren auch Einheiten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) im Einsatz. Der Bereich um das Gebäude in der Lederstraße in Schorndorf war für einen längeren Zeitraum abgesperrt.