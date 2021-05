Trampender Gleitschirmflieger: Polizeieinsatz am Samstag (15.05.) in Backnang

Das Polizeipräsidium Aalen berichtet in einer aktuellen Pressemitteilung von einem "trampenden" Gleitschirmflieger, der am Samstag (15.05.) in Backnang Ermittlungen der Polizei ausgelöst hat.

Was war passiert?

"Gegen 12:50 Uhr wurde der Polizei ein Fallschirmspringer neben der B14 gemeldet", heißt es im Bericht. Eine Streife konnte vor Ort allerdings niemanden mehr feststellen. Die Ermittlungen hätten dann aber ergeben, dass es sich wohl um einen Gleitschirmflieger handelte, der unplanmäßig hatte landen müssen, nachdem er am Kleinheppacher Kopf losgeflogen war - "vermutlich ging ihm die Thermik aus."

"Draufhin machte er aus der Not eine Tugend und stellte sich als Tramper an die Straße. Ein hilfsbereiter Autofahrer ließ nicht lange auf sich warten und nahm den Mann mit", schreibt die Polizei. Bei der "Unternehmung" sei weder der Verkehr gefährdet noch jemand verletzt worden.