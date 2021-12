In Weissach im Tal ist am Mittwochmorgen (01.12.) ein Transporter gegen ein Gebäude geprallt. Das berichtet die Polizei am Donnerstagmorgen.

Fahrzeug nicht ausreichend gesichert

Den Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 5.20 Uhr in der Mozartstraße. Dort war der Ford Transit abgestellt. Laut Polizei war das Fahrzeug "nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert." Es machte sich selbstständig und steuerte in ein benachbartes Grundstück.

Durch den Aufprall am