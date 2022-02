Ein 18-jähriger Lkw-Fahrer hat am Montagabend (21.2.) trotz Durchfahtsverbot die Tiefgaragen-Decke eines Möbelhauses in Fellbach gestreift.

Der 18-jährige fuhr gegen 20.30 Uhr auf das Gelände des Möbelhauses in der Edisonsstraße und missachtete die Warnschilder vor der Tiefgarage, die das ein Einfahren nur für Fahrzeuge bis 2,10 Meter erlauben. Er blieb an der Decke der Tiefgarage hängen und verursachte einen Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro.

