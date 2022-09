Ein 21-Jähriger hat am Freitag (23.09.) mit seinem Ford Transit die Tunneldecke des Tunnels in Weinstadt gestreift. Der 21-Jährige befuhr den Verbindungstunnel an der Poststraße / Cannonstraße laut Polizei gegen 9 Uhr. Dabei beachtete er nicht die maximale Durchfahrthöhe.

Der Transporter wurde bei der Durchfahrt beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Tunnelwand wurde nicht beschädigt.