Trickdiebstahl in Schorndorf: 86-Jährige bei Geldwechsel bestohlen

Eine 86-Jährige ist am Samstag (19.11.) in Schorndorf Opfer eines Trickbetrügers geworden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Unbekannter die 86-Jährige gegen 11 Uhr in der Johann-Philipp-Palm-Straße unweit eines dortigen Pflegeheims angesprochen.

Der Mann bat die Seniorin, einen Euro in 20-Cent-Stücke zu wechseln. Während die 86-Jährige nach den Münzen suchte, fasste der Mann in den Geldbeutel, um ihr bei der Suche behilflich zu sein. Im Nachhinein fehlten der Frau 70 Euro.

Zum Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor:

circa 40 Jahre

etwa 1,65 Meter groß

kurze dunkle Haare

Bart eventuell Schnauzer

sprach deutsch mit Akzent.

Hinweise nimmt das Polizeirevier in Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.