Trotz spiegelglatter Straßen wenige Unfälle im Rems-Murr-Kreis

Wer am Freitagmorgen (27.01.) das Haus verlassen hat, musste sich möglicherweise mit spiegelglatten Gehwegen und Straßen herumschlagen. Der Deutsche Wetterdienst warnte bereits in den frühen Morgenstunden vor Glätte im Rems-Murr-Kreis. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, gab es verwunderlicherweise wenige Unfälle aufgrund der rutschigen Straßen.

Zwei Unfälle im Rems-Murr-Kreis

Laut Rudolf Biehlmaier, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen hielten sich an diesem Morgen die Unfälle in Grenzen. Es kam nach bisherigem Stand zu zwei Unfällen im Kreis.

Am Ebnisee in Kaiserbach ist es zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem Auto gekommen. Verletzt wurde hierbei niemand. Es entstand lediglich ein Sachschaden an den Fahrzeugen.

In Alfdorf ist ein Auto allein beteiligt von der Fahrbahn abgekommen. Der Auto-Fahrer wurde auch hier nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden am Auto.