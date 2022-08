Fahrzeugbrand im Ausfahrt und Einfahrtsbereich auf die B 27 und A 81, massive Staus. Baden-Württemberg, 71732 Tamm, Deutschland Fotograf: 7aktuell.de/ Hald 7aID:28143 © 7aktuell.de | Alexander Hald

Bei einem Auffahrunfall auf der Auffahrt vom Breuningerland Tamm auf die B 27 in Richtung Ludwigsburg ist am Donnerstag (11. August) um 18.07 Uhr ein Twingo in Brand geraten. Um 19.50 Uhr waren die Unfallautos abgeschleppt, die rechte Fahrbahn bleibt noch gesperrt. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Rettungsdienste waren nicht im Einsatz.