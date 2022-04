In Backnang stand am Donnerstagnachmittag (14.04.) ein Kleintransporter in der Nähe der B14 in Vollbrand. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall an der Krähenbachkreuzung an der Abzweigung zur Landesstraße 1115 in Richtung Mundelsheim. Es sei niemand verletzt worden.

{element}

Update von 22.15 Uhr: Auf Nachfrage unserer Zeitung teilt die Polizei mit, dass die Landstraße für Verkehrsteilnehmer von Aspach kommend auch über das Osterwochenende gesperrt bleiben wird, weil der Asphalt