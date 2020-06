Unbekannte beschädigen 36 Fenster auf der Baustelle eines Mehrfamilienhauses in Fellbach-Schmiden: Zeugen gesucht

Zwischen Freitag und Montag (12.6. bis 15.6.) beschädigten Unbekannte auf einer Baustelle in der Lindberghstraße insgesamt 36 Fenster in mehreren Wohnungen eines noch nicht fertiggestellten Mehrfamilienhauses. Bereits Anfang März 2020 und im Dezember 2019 gab es auf derselben Baustelle mehrere Sachbeschädigungen. Damals wurden Fensterrahmen beschädigt und Leitungen der Fußbodenheizung durchtrennt. Aufwendige Reparaturarbeiten waren notwendig. Der Schaden wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei sucht dringend Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 9519130 mit dem Polizeiposten in Schmiden in Verbindung zu setzen.