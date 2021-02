Unbekannte beschädigen Jesus-Statue in Weinstadt-Beutelsbach

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag (20.02.) auf Sonntag (21.02.) auf einem landwirtschaftlichen Weg in der Verlängerung zur Karlstraße eine circa zwei Meter hohe Jesus-Skulptur beschädigt. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Den Angaben zufolge traten die Täter auch gegen einen Mülleimer, der sich neben der Statue befindet und verteilten dessen Inhalt. Wie hoch der Sachschaden ist, ist bislang unbekannt. Das Polizeirevier in Waiblingen nimmt unter der Telefonnummer 07151 950422 Zeugenhinweise entgegen.