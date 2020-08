Unbekannte beschmierten die Unterführung am Bahnhof in Leutenbach-Nellmersbach

Bisher unbekannte Täter beschmierten die Unterführung am Nellmersbacher Bahnhof mit Schriftzügen und Symbolen, die dem politisch linken Spektrum zugeordnet werden. Aktuell ist der Polizei nicht bekannt, in welchem Zeitraum die Schmierereien angebracht wurden, teilt sie in einer Pressemitteilung mit.

Bemerkt wurden die Beschädigungen an der Unterführung am Samstagvormittag. Zeugenhinweise werden erbeten an den Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030.