Unbekannte stehlen Messgeräte bei Einbruch in Backnanger Firma

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstagabend (10.12.) gegen 20.30 Uhr in eine Firma im Backnanger Industriegebiet Süd eingebrochen. Nach Angaben der Polizei schlugen die Einbrecher ein Fenster ein, um ins Gebäude in der Straße Beim Erlenwäldchen zu gelangen.

Aus der Firma entwendeten sie verschiedene Messgeräte und flüchteten damit, vermutlich zu Fuß, über einen Fußweg, der parallel zur B14 verläuft. Hinweise nimmt die Polizei in Backnang unter der Telefonnummer 07191/9090 entgegen.