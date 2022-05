Unfall am Rems-Murr-Klinikum Winnenden: BMW-Fahrer gesucht

Die Polizei Winnenden sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Sonntagnachmittag (29.05.) am Klinikum in Winnenden ereignet hat. Ein 14-Jähriger war gegen 17.40 Uhr mit seinem Pedelec auf einem Fußweg vor der dortigen Apotheke unterwegs gewesen. Gleichzeitig hatte ein BMW aus einem Kurzzeitparkplatz ausparken wollen. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem BMW und den Pedelec-Fahrer.

Jugendlicher klagt später doch über Schmerzen

Anschließend kam es zu einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Parteien. Da niemand einen Schaden geltend machte, fuhren beide weiter. Kurze Zeit später stellten sich bei dem Jugendlichen dennoch Schmerzen ein. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen und dem Fahrer eines schwarzen BMW. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.