Zu einem Unfall auf dem Teiler B14/B29 bei Waiblingen ist es am Dienstagmorgen (28.02.) gegen 10 Uhr gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 54-jähiriger Lkw-Fahrer die B14 in Richtung Stuttgart. Bei einem Fahrstreifenwechsel beim Teiler B14/B29 stieß der Lkw seitlich mit einem links neben ihm fahrenden Mazda zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.