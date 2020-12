Bei der B14-Anschlussstelle Nellmersbach hat es am Donnerstagabend (17.12.) gegen 17.45 Uhr einen Unfall gegeben. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 20-jährige mit ihrem Ford von der B14 auf Höhe der Anschlussstelle Nellmersbach in die K1845 in Richtung Hertmannsweiler abbiegen. Dabei stieß sie dem Mazda eines 52-Jährigen zusammen, der von rechts gekommen war.

Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro.