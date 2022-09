Unfall an B14-Ausfahrt Schwaikheim: 24-Jähriger kommt mit Auto von der Straße ab

An der B14 bei Schwaikheim hat sich am Donnerstagabend (01.09.) ein Unfall ereignet. Wie die Polizei am Freitagmorgen berichtet, fuhr ein 24-Jähriger gegen 18.30 Uhr in einem Opel Corsa auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart.

Autofahrer wird leicht verletzt

An der Anschlussstelle Schwaikheim wollte er von der B14 abfahren. Laut Mitteilung war der Mann dabei offensichtlich zu schnell unterwegs. Er überquerte die Ausfahrt. Das Auto geriet auf den Grünstreifen und kam an einem Gebüsch zum Stehen.

Polizeiangaben zufolge wurde der 24-Jährige leicht verletzt. Der Opel musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3500 Euro.