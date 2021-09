Unfall an B29-Ausfahrt in Schorndorf: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

Ein 19-jähriger BMW-Fahrer hat am Samstagnachmittag (18.09.) an der B29-Ausfahrt Schorndorf-Haubersbronn einen Unfall verursacht. Das berichtet die Polizei am Sonntag.

Den Angaben zufolge war der 19-Jährige gegen 16 Uhr mit seinem BMW auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. An der Ausfahrt Schorndorf-Haubersbronn fuhr er ab. Laut Polizei verlor er wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in der Kurve die Kontrolle über das Auto und kam von der Fahrbahn ab. Der BMW stieß gegen ein Verkehrsschild, dessen "massive Eisenhalterung abgerissen wurde."

Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Am BMW entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 6000 Euro.