Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montagabend (07.02.) in der Bahnhofstraße in Fellbach einen Fußgänger verletzt und ist anschließend geflüchtet. Das berichtet die Polizei am Mittwochmorgen.

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, fuhr der Unbekannte gegen 18.25 Uhr mit einem BMW von der Tainerstraße auf die Bahnhofstraße. Dort lief ein 18-Jähriger über den Zebrastreifen. "Der BMW-Fahrer hielt nicht an und verletzte den Fußgänger leicht am Bein, der bei der Kollision zu Boden