Zu einem Unfall ist es am Montagvormittag (23.11.) in Weinstadt-Endersbach gekommen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge überschlug sich gegen 11.30 Uhr ein Wagen auf der B 29 an der Anschlussstelle Weinstadt in Fahrtrichtung Stuttgart. Weitere Informationen folgen.