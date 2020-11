Unfall auf B 29 in Weinstadt-Endersbach: Clio überschlägt sich, Fahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall am Montagvormittag (23.11.) in Weinstadt-Endersbach hat sich ein 54-jähriger Fahrer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 54-Jährige mit einem Renault Clio gegen 11.30 Uhr die B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. An der Anschlussstelle Weinstadt fuhr der Mann von der Bundesstraße ab. Die Polizei geht davon aus, dass der 54-Jährige zu schnell in die Rechtskurve einfuhr. Dadurch verlor er auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts ab.

An einer Böschung überschlug sich sein Wagen mehrfach. Der Fahrer, der nicht angeschnallt war, wurde aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt.

Nachdem ein Notarzt ihn an der Unfallstelle erstversorgte, brachte ein Rettungswagen ihn in ein Krankenhaus.

An dem Clio entstand Totalschaden in Höhe von circa 1000 Euro.