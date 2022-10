Unfall auf B14 bei Waiblingen: Auto gerät auf nasser Fahrbahn ins Schleudern

Am Freitagabend (14.10.) hat sich auf der B14 bei Waiblingen ein Unfall ereignet. Ein 22-Jähriger war laut Polizei gegen 20.40 Uhr in Richtung Winnenden gefahren. Der Fahrer hatte seine Geschwindigkeit nicht an die regennasse Fahrbahn angepasst. In der Folge geriet sein Fahrzeug ins Schleudern und stieß gegen die Leitplanke.

Bei dem Unfall auf der B14 entstehen 15.000 Euro Schaden

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.