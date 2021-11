Auf der B14 im Leutenbachtunnel ist es am frühen Sonntagmorgen (14.11.) zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, verlor ein 23-Jähriger gegen 4.30 Uhr die Kontrolle über seinen BMW im Leutenbachtunnel in Fahrtrichtung Waiblingen. Der BMW geriet ins Schleudern und prallte gegen die Tunnelwand. Der 23-Jährige wurde bei dem Aufprall nicht verletzt. Am BMW entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

{element}