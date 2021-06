Unfall auf B14 zwischen Großerlach und Sulzbach: 69-Jähriger verletzt

Ein 69-Jähriger ist am Mittwoch (09.06.) bei einem Unfall auf der B14 zwischen Großerlach und Sulzbach verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der Mann gegen 17 Uhr mit seinem VW Caddy in einer Linkskurve in einen Grünstreifen und verlor beim Gegenlenken die Kontrolle.

Das Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Transporter und einem Skoda zusammen. Der Unfallverursacher wurde verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An den drei Fahrzeugen entstand Totalschaden.