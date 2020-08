Ein 83 Jahre alter Mercedes-Fahrer ist am Mittwochmorgen (26.08.) beim Auffahren auf die B29 mit einem Lkw kollidiert. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, befuhr der 83-Jährige gegen 09.15 Uhr den den Beschleunigungsstreifen an der Anschlussstelle Weinstadt-Beutelsbach. Beim Auffahren auf die Bundesstraße kollidierte er mit einem 39-jährigen Lkw-Fahrer. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.