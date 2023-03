Unfall auf B29 bei Weinstadt am Mittwochmorgen (15.3.): Stau im Berufsverkehr

Auf der B29 bei Weinstadt hat sich am Mittwochmorgen (15.03.) kurz nach 7 Uhr ein Unfall ereignet. Der Berufsverkehr in Fahrtrichtung Stuttgart staut sich aktuell (Stand 07.50 Uhr) weit zurück. Die Polizei hat mittlerweile Details zum Unfallhergang bekanntgegeben.

Zusammenstoß mit Lkw

Den Angaben nach fuhr ein 54-Jähriger in einem Ford auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart. Kurz vor der Anschlussstelle Weinstadt wollte er laut Polizei vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei stieß er mit dem Lastwagen eines 38-Jährigen zusammen. Der war auf der rechten Spur gefahren.

Stau auch auf Umgehungsstraßen

Der Ford musste nach dem Unfall abgeschleppt werden, heißt es in der Mitteilung. An beiden Fahrzeugen entstand demnach ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Die rechte Fahrspur der B29 bei Weinstadt ist aktuell (Stand 07.50 Uhr) noch gesperrt. Der Verkehr staut sich weit in Richtung Winterbach zurück.

Wie ein Augenzeuge berichtet, staut es sich auch auf den Umgehungsstraßen wie der alten B29 zwischen Grunbach und Großheppach.

Unfall auf B14 im Kappelbergtunnel

Ein weiterer Unfall hat sich am Morgen im Kappelbergtunnel bei Fellbach ereignet. Er sorgte für Stau auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart.