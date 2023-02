Unfall auf B29 bei Weinstadt: Stau in Richtung Stuttgart legt Berufsverkehr lahm

Auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart kommt es auch am Donnerstagmorgen (16.02.) wieder zu einem langen Stau. Bereits am Mittwoch hatte es auf der Bundesstraße ein Verkehrs-Chaos nach einem ausgebrannten Lkw gegeben. Was ist jetzt schon wieder passiert?

Auffahrunfall sorgt für Stau auf B29 bis Winterbach

Laut ersten Informationen der Polizei hat es zwischen Weinstadt-Endersbach und Weinstadt-Beutelsbach auf Höhe Modepark Röther einen Auffahrunfall gegeben. Der Vorfall ereignete sich gegen 6.25 Uhr, beteiligt sind zwei Autos.

Betroffen ist wohl der linke Fahrstreifen, der aktuell auch für die Unfallaufnahme gesperrt ist. Da nur der rechte Fahrstreifen befahrbar ist, staut sich der Berufsverkehr aktuell bis nach Winterbach.

Weitere Informationen folgen.