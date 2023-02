Unfall auf der B14 bei Waldrems: Vierjähriger kommt ins Krankenhaus

Ein vier Jahre alter Junge musste am Donnerstagnachmittag (09.02.) nach einem Auffahrunfall auf der B14 bei Waldrems ins Krankenhaus gebracht werden.

Gesamtschaden: 10.000 Euro

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, war eine 32 Jahre alte Audi-Fahrerin gegen 16.45 Uhr an einer Ampel auf einen Skoda aufgefahren. In dieser wurde auch noch auf einen Fiat aufgeschoben. Beim Zusammenstoß verletzt sich die Unfallverursacherin sowie ein vier Jahre alter Junge, der im Skoda saß. Beide wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Der Audi und der Skoda mussten daraufhin abgeschleppt werden. Die Gesamtschäden an den drei Unfallautos wird von der Polizei auf 10.000 Euro beziffert. "Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war zur Säuberung der Straße die Straßenmeisterei im Einsatz", heißt es im Polizeibericht.