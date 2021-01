Unfall auf der B14 in Backnang: 12.000 Euro Sachschaden

Ein Unfall mit einem Sachschaden von 12.000 Euro ist am Sonntag (03.01.) gegen 11.15 Uhr auf der B14 in Backnang in Fahrtrichtung Stuttgart entstanden.

Im Bereich einer Ampelanlage kollidierte ein 63-jähriger Audi-Fahrer mit einem entgegenkommenden 31-jährigen Fiat-Fahrer, der von der B14 aus Richtung Stuttgart kommend in die Illerstraße einbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der 31-Jährige in seinem Fahrzeug auf ein Verkehrszeichen geschoben.

Das Polizeirevier Backnang bittet um Zeugen, die den Unfall und die Rotlichtphasen der Ampel beobachten konnten. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07191 9090 zu melden.