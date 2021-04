Am Mittwochnachmittag (07.04.) hat sich auf der B14 in Richtung Backnang ein Verkehrsunfall ereignet. Laut einem Polizeisprecher überschlug sich gegen 15.55 Uhr ein Auto auf Höhe des Parkplatzes "Korber Kopf". Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz, die Bundesstraße ist aktuell gesperrt. Es staut sich bis an den Teiler zur B29.

Weitere Informationen folgen.