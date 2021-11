Am Samstagmittag (13.11.) hat sich in Murrhardt ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizeibericht war ein 37-Jähriger mit seinem VW Golf auf dem Obermühlenweg gefahren. An der Fritz-Schweitzer-Straße übersah er einen vorfahrtsberechtigten Toyota. Die 56 Jahre alte Toyota-Fahrerin war in Richtung der Fornsbacher Straße unterwegs gewesen.

Keine Verletzten

Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro. Verletzt wurde