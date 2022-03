Zu einem Unfall ist es am Dienstag (22.03.) beim Lidl in Waiblingen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 44-jähriger Toyota-Fahrer gegen 17.10 den Parkplatz des Discounters in der Devizesstraße verlassen. Dabei stieß er mit seinem Toyota gegen den Skoda einer 32-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

