Unfall bei Aldi-Einfahrt in Winnenden am Dienstag (14.02.): Frau muss in Klinik

In Winnenden ist es am Dienstag (14.02.) um 16.28 Uhr zu einem Unfall gekommen. Laut dem Polizeiführer vom Dienst des Polizeipräsidiums Aalen waren zwei Fahrzeuge daran beteiligt: ein VW Polo und Citroën C3.

Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Björn-Steiger-Kreisels, in den die Schorndorfer Straße und die Adam-Müller-Guttenbrunn-Straße münden. Eine VW-Fahrerin wollte von der Abbiegespur auf den Parkplatz der Aldi-Filiale in der Schorndorfer Straße 78 fahren. Laut Polizei übersah sie wegen der blendenden Sonne die Fahrerin des Citroën C3. Beide Fahrzeuge kollidierten.

Die Fahrerin des Citroën C3 wurde leicht verletzt, sie musste deshalb in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenssumme wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. Wegen der Abschleppmaßnahmen war die Straße nach Polizeiangaben kurzzeitig teilweise gesperrt.