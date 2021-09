Unfall bei Backnang am Teiler der B 29 und der B14  - eine Person verletzt

Symbolfoto. © Gabriel Habermann

Gegen 21.40 Uhr am Donnerstagabend (2.09.) kam es zu einem Unfall am Teiler der B 29 und der B14 bei Backnang. Laut der Polizei kam ein aus Richtung Stuttgart kommendes Fahrzeug aufgrund einer Panne auf dem linken Fahrstreifen zum stehen. Der nachfolgende Pkw wich nach rechts aus, ein dritter Pkw fuhr auf das ausweichende Auto auf. Nach dem Kenntnisstand der Polizei am Donnerstag wurde bei dem Unfall eine Person leicht verletzt.