Unfall bei Platzregen: B 29-Verkehr muss über Standstreifen

Um 19.36 Uhr am Sonntag, 1. Mai, lief die Meldung bei der Polizei ein: Ein Autofahrer hatte während eines Platzregens auf der B 29 bei Weinstadt in Fahrtrichtung Aalen die Kontrolle über sein Auto verloren. Wie die Polizei mitteilt, war die Geschwindigkeit nicht den Wetterverhältnissen angemessen. Das Auto geriet erst in die Mittelleitplanke und endete dann an einer Betonwand. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei musste den zur Zeit des Unfalls recht dichten Verkehr über den Standstreifen leiten. Gegen 21.10 Uhr wurde die Sperrung der Fahrspuren wieder aufgehoben.