Am Mittwochnachmittag (15.02.) ist es am Ortseingang von Waiblingen in Richtung Talaue/Hallenbad zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, gibt es mehrere Verletzte.

Zwei Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Der Abschlepptdienst ist auf dem Weg (Stand 15.27 Uhr).

Weitere Infos folgen.