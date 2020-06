Unfall beim Überholen in Waiblingen-Beinstein: Lkw und Auto stoßen zusammen

Im Mühlweg im Waiblinger Teilort Beinstein sind am Freitagmorgen (05.06.) ein Lastwagen und ein Mercedes zusammengestoßen. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach war der 32-jährige Mercedes-Fahrer gegen 10.50 Uhr im Mühlweg unterwegs, als vor ihm ein Lkw anhielt. Da der Autofahrer der Meinung war, der Lkw wolle geradeaus über die Waiblinger Straße fahren, überholte er ihn. Der 35-jährige Fahrer des Lastwagen bog jedoch nach links in die Waiblinger Straße ab und stieß mit dem überholenden Auto zusammen.

Beim Unfall entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro.