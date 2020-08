Unfall beim Abbiegen in Schorndorf: Über 30.000 Euro Schaden

Eine 20 Jahre alte Seat-Fahrerin hat am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr in Schorndorf beim Abbiegen von der Theodor-Körner-Straße in die Lutherstraße einen Unfall verursacht. "Weil ihre Sicht durch ein geparktes Auto eingeschränkt war, übersah sie einen vorbeifahrenden Pkw Audi", heißt es im Polizeibericht vom Montagmorgen. Die Seat-Fahrerin stieß daraufhin im Einmündungsbereich mit dem Audi zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, allerdings entstand ein Sachschaden von über 30.000 Euro.