Unfall beim Wenden in Spiegelberg: 18-jähriger Motorradfahrer verletzt

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 1819 bei Vorderbüchelberg ist am Samstagabend (29.05.) gegen 18.30 Uhr ein Motorradfahrer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei wollte ein 18-Jähriger mit seiner Yamaha dort wenden. Dabei übersah er einen aus Richtung Vorderbüchelberg entgegengekommenen Motorradfahrer. Der entgegenkommende Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Motorrad des 18-Jährigen zusammen. Der 18-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. An den Motorrädern entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.