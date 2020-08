Unfall im Kreisel zwischen Beutelsbach und Endersbach: 10.000 Euro Schaden

Eine 52 Jahre alte Jeep-Fahrerin hat am Sonntagvormittag (30.08.) im Kreisverkehr zwischen Beutelsbach und Endersbach einen Unfall verursacht. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, war die 52-Jährige gegen 11.40 Uhr aus Richtung Beutelsbach kommend in den Kreisel eingefahren und hatte dabei die Vorfahrt eines eines 50 Jahre alten VW-Fahrers, der sich bereits im Kreisverkehr befand, missachtet. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.