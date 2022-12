Unfall in Alfdorf am Montagmorgen (12.12.): Zwei Personen schwer verletzt

Zu einem Unfall ist es am Montagmorgen (12.12.) in Alfdorf-Hellershof gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wurden bei dem Unfall zwei Personen schwer verletzt. Die Polizei wurde gegen 8.38 Uhr verständigt.

Polizei: Zwei Fahrzeuge zusammengestoßen

Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 52-jährige Fahrer eines Klein-Lkw die Kreisstraße 1892 von Alfdorf in Richtung Kaisersbach. An der Einmündung zur Landesstraße 1080 (Geschwender Straße) missachtete er die Vorfahrt einer 30-jährigen Polo-Fahrerin, die in Richtung Welzheim fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß. Hierbei verletzte sich die Polo-Fahrerin und ein 46-jähriger Mitfahrer im Lkw schwer. Beide wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Schaden von ca. 25.000 Euro.