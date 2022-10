Unfall in Althütte: Motorrad fährt auf Motorrad auf, 16-Jähriger schwer verletzt

Zu einem Unfall ist es am Sonntag (09.10.) in Althütte gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 26-jähriger Motorradfahrer kurz vor 15 Uhr die Ebniseestraße. Im Bereich einer Baustelle fuhr er infolge von Unachtsamkeit einem vorausfahrenden Motorradfahrer hinten auf.

Der 16-jährige Fahrer des anderen Motorrads stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. An den Motorädern entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.