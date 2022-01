Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmorgen (17.01.) kurz vor 10 Uhr in der Sulzbacher Straße in Backnang. Eine 53 Jahre alte Audi-Fahrerin fuhr nach Polizeiangaben die Straße in Richtung Innenstadt entlang und wollte auf den Linksabbiegestreifen in Richtung Berliner Ring wechseln.

Hierbei übersah sie einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Mercedes-Sprinter eines 37-Jährigen und kollidierte mit diesem. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 11.500 Euro, wie die