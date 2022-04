Zu einem Fahrradunfall ist es am Sonntagmittag (10.04.) gegen 12 Uhr in Backnang gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 60-jähirige Fahrradfahrer die Straße Am Koppenberg. Beim Wenden verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Dabei verletzte sie sich.

Ein Rettungsdienst brachte sie zur medizinischen Versorgung und weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Der Schaden am Rad beläuft sich auf circa 500 Euro.