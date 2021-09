Auf der Sulzbacher Straße in Backnang sind am Donnerstag (23.09.) ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen. Ein 29-jähriger Motorradfahrer ist dabei leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei am Freitagmorgen. Was war passiert?

Motorrad beim Abbiegen übersehen

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, fuhr ein 56-Jähriger gegen 20.20 Uhr mit seinem Honda in Richtung Talstraße. Er wollte nach links in die Gartenstraße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden