Ein 34-Jähriger hat am Mittwoch (25.05.) in Backnang einen Unfall verursacht. Laut Polizeibericht war der Mann gegen 17.25 Uhr mit seinem Golf auf der Stuttgarter Straße gefahren. Zwischen dem Kreisverkehr an der Weissacher Straße und der Bahnunterführung hatte er auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollen und dabei einen Mercedes neben ihm übersehen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wobei ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand.