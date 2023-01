Unfall in Berglen: Mit Sommerreifen unterwegs - Mercedes kommt von Straße ab

Zu einem Unfall ist es am Sonntag (29.01.) kurz vor Mitternacht auf der Landesstraße zwischen Steinach und Winnenden gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 21-Jähriger mit seinem Mercedes von Steinach in Richtung Winnenden unterwegs. Bei der Einmündung Daimler Straße kam er nach rechts von der Straße ab, weil er zu schnell unterwegs war. Der Mercedes prallte gegen eine Leitplanke.

Sommerreifen am Mercedes aufgezogen

Anschließend schleuderte der Wagen über die Straße und kam nach links ab. Dort überschlug sich der Mercedes und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 21-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, konnte sich aber selbst aus dem Mercedes befreien. Er verständigte ein Rettungsdienst. Der Rettungsdienst versorgte den 21-Jährigen und brachte ihn in ein Krankenhaus.

Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Nach Angaben der Polizei waren am Mercedes lediglich Sommerreifen aufgezogen.