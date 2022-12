Ein Autofahrer hat am Dienstagmorgen (20.12.) in Fellbach einem Streifenwagen übersehen. Bei der anschließenden Kollision entstand laut Polizei ein Schaden von 13.000 Euro.

Kollision beim Einfahren in die Kreuzung

Laut Polizeibericht hielt der 56-Jährige mit seinem Dacia kurz vor 6 Uhr an der Kreuzung Mozartstraße/Cannstatter Straße an. Beim Einfahren in die Kreuzung übersah er dann den Wagen der Polizei. Verletzt wurde niemand.