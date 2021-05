Unfall in Fellbach: Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Montag (03.05.) in der Ziegelstraße gekommen. Wie die Polizei mitteilt, stieß ein unbekannter Autofahrer zwischen 8.40 Uhr und 17 Uhr gegen einen in der dortigen Sackgasse geparkten Audi. Der Audi wurde am hinteren Fahrzeugeck beschädigt.

Anschließend flüchtete der Unfallverursache, ohne den Unfall anzuzeigen. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei in Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 entgegen.